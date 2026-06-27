ایم-13 موٹروے: محفوظ، جدید اور آسان سفر کی جانب ایک انقلابی قدم

ایم-13 منصوبے کو اپ گریڈ کر کے 117.2 کلومیٹر طویل 6 لین موٹروے بنایا جا رہا ہے

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایم-13 موٹر وے کے ذریعے پاکستان میں  محفوظ، جدید اور آسان سفری سہولیات کی جانب ایک انقلابی قدم اٹھا لیا گیا۔

ایس آئی ایف سی کی مؤثر ادارہ جاتی معاونت سے ایم-13 کھاریاں تا راولپنڈی موٹروے منصوبے پر پیش رفت جاری ہے، جس سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔

ایم-13 منصوبے کو اپ گریڈ کر کے 117.2 کلومیٹر طویل 6 لین موٹروے بنایا جا رہا ہے، جو موجودہ ایم-2 کا اسٹریٹجک، تیز اور محفوظ متبادل ہوگی۔

وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق ایس آئی ایف سی نے تعطل کا شکار ایم-12 سیالکوٹ–کھاریاں موٹروے منصوبے کی بحالی میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے ایم-11 لاہور–سیالکوٹ موٹروے کو 4 لین سے 6 لین کیا جا رہا ہے۔

ایم-11، ایم-12 اور ایم-13 راہداری کی تکمیل پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان 50 سے 60 فیصد ٹریفک  ایم-2 سے نئے روٹ پر منتقل ہو گی۔ یہ راہداری لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ، افغانستان، چین اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطوں اور تجارتی سرگرمیوں کو مزید مضبوط بنائے گی۔

منصوبے میں کلر کہار پر 3 سرنگیں بھی شامل ہیں، جو ہر سال کلر کہار کے خطرناک حصے پر ہونے والے حادثات میں کمی لانے میں مدد دیں گی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وزیراعظم آئندہ ماہ ایران کا دورہ کریں گے، آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین میں شرکت متوقع

Express News

کراچی میں سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی، آئندہ 3روز موسم کیسا رہے گا؟

Express News

بلوچستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے

Express News

نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر تعینات اے ایف ایس اہلکار گولی لگنے سے جاں بحق

Express News

کالعدم کمیٹی کی آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش ایک بار پھر بے نقاب

Express News

کراچی؛ شاہراہ فیصل پولیس سے مقابلہ کرنے والے 3 ڈاکو گرفتار، اسلحہ برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو