ٹرمپ کی یورپ کو 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی

یہ دھمکی امریکا اور یورپی یونین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافے کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے

ویب ڈیسک June 27, 2026
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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی یونین امریکی مصنوعات پر عائد محصولات کم نہیں کرتی اور تجارتی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو امریکا یورپی درآمدات پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرنے پر غور کر سکتا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بیان امریکا اور یورپی یونین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافے کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کا مقصد امریکی صنعت، خاص طور پر آٹوموبائل، اسٹیل، ایلومینیم اور زرعی شعبے کو غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ان کے مطابق اگر یورپی یونین نے امریکی برآمدات کے لیے اپنی منڈی مزید نہ کھولی تو سخت جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔

یورپی یونین نے اس دھمکی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنا چاہتی ہے تاہم اگر امریکا نے یکطرفہ طور پر بھاری ٹیرف نافذ کیے تو یورپی یونین بھی امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر سکتی ہے۔

ماہرین معاشیات کے مطابق اگر امریکا واقعی یورپی مصنوعات پر 100 فیصد ٹیرف نافذ کرتا ہے تو امریکا اور یورپ کے درمیان تجارت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ گاڑیوں، مشینری، شراب، لگژری مصنوعات اور دیگر درآمدی اشیا کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔

مزید برآں عالمی سپلائی چین اور مالیاتی منڈیوں میں بے یقینی بڑھ سکتی ہے۔ عالمی اقتصادی نمو پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
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