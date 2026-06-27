مشہور بھارتی اداکارہ مشکل میں پڑ گئیں، فلیٹ سے تاجر کی لاش برآمد

پولیس کے مطابق بنگلورو کے علاقے راج راجیشوری نگر میں واقع کرشی تھاپندا کے اپارٹمنٹ سے قریبی دوست کی لاش ملی

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup

بھارتی اداکارہ، ماڈل اور سابق بگ باس کناڈا کی کانٹیسٹنٹ کرشی تھاپندا کے بنگلورو میں واقع فلیٹ سے ایک 45 سالہ تاجر کی لاش برآمد ہونے کے بعد پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق متوفی کی شناخت ویشاک کے نام سے ہوئی ہے، جو اداکارہ کا قریبی دوست بتایا جاتا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ویشاک کی لاش 24 جون کی رات بنگلورو کے علاقے راج راجیشوری نگر میں واقع کرشی تھاپندا کے اپارٹمنٹ سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ویشاک ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار تھا اور وہ اکثر کرشی کے فلیٹ آیا جایا کرتا تھا۔ واقعے کے وقت اپارٹمنٹ میں وہ اکیلا موجود تھا۔

پولیس کے مطابق واقعے سے کچھ دیر قبل ویشاک نے کرشی تھاپندا کو فون کر کے مبینہ طور پر بتایا تھا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اداکارہ نے فوری طور پر اس کے اہلِ خانہ کو اطلاع دی، تاہم جب تک وہ اپارٹمنٹ پہنچے، ویشاک جان کی بازی ہار چکا تھا۔

تحقیقات کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے کوئی خودکشی نوٹ یا ویڈیو پیغام برآمد نہیں ہوا، جس کے باعث تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ ویشاک کے والد کی شکایت پر پولیس نے غیر فطری موت کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ رخ خان کا خاتون مداح کے محبت کے اظہار پر دلچسپ ردعمل وائرل ہوگیا

Express News

کراچی میں 3 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل، طلحہ انجم نے میئر اور سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا

Express News

مذہبی اسکالر ناصر نے مومنہ اقبال سے معافی مانگ لی

Express News

کیا آپ کو ’ہارر موویز‘ پسند ہیں؟  وہ فلمیں جو دہائیوں بعد بھی بھلائی نہیں جا سکیں!

Express News

تمنا بھاٹیا کتنی دولت کی مالک ہیں؟ اداکارہ نے کمانے کا اصل مقصد بھی بتا دیا

Express News

پرانی یادیں؛ بالی ووڈ ہیرو 22 برس بعد اپنی ہیروئن کے ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو