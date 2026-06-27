وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کا بلوچستان کے حالیہ زلزلوں سے  کیا تعلق ہے؟

کوئٹہ: بلوچستان میں زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں گزشتہ روز سے اب تک درمیانی شدت کے 5 پانچ زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح بارکھان اور گرد و نواح میں آنے والے زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز بھی ضلع بارکھان تھا۔
ڈائریکٹر نیشنل سیسمک سینٹر کراچی امیر حیدر لغاری کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہیں اور حالیہ زلزلے اسی پلیٹ کی بالائی سطح پر رونما ہو رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال عالمی سطح پر آنے والے زلزلوں کے اثرات سے بھی منسلک ہے۔
امیر حیدر لغاری نے بتایا کہ حال ہی میں وینزویلا میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد زمین کے اندر پیدا ہونے والی توانائی کی لہریں منسلک ٹیکٹونک پلیٹوں پر دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں زلزلے آ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب تک زمین کے اندر پیدا ہونے والی یہ توانائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، یوریشین پلیٹ پر مزید زلزلے آنے کا امکان موجود رہ سکتا ہے، تاہم یہ واضح کیا کہ سائنسی اعتبار سے کسی بھی زلزلے کے درست وقت، مقام یا حتمی شدت کی پیشگی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں۔