ایلون مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس نے اپنے مریخ مشن کے لیے استعمال ہونے والے اسٹارشپ راکٹ کی ایندھن سپلائی بہتر بنانے کے لیے ٹیکساس میں تقریباً 13 کلومیٹر طویل قدرتی گیس پائپ لائن تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
کمپنی کی جانب سے ٹیکساس ریل روڈ کمیشن میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق ’اسٹارپائپ‘ نامی یہ پائپ لائن اسپیس ایکس کی اسٹاربیس لانچ سائٹ سے منسلک ہوگی، جبکہ اس کی تعمیر آئندہ ماہ شروع ہونے کا امکان ہے۔
فی الحال کمپنی اپنے اسٹارشپ راکٹ کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے سینکڑوں ٹینکر ٹرکوں پر انحصار کرتی ہے۔ ہر لانچ کے لیے تقریباً 6 لاکھ 30 ہزار گیلن مائع میتھین درکار ہوتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق کمپنی مستقبل میں جنوبی ٹیکساس میں قدرتی گیس کی ڈرلنگ بھی شروع کرنا چاہتی ہے تاکہ راکٹ کے ایندھن کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکے۔
دستاویزات کے مطابق ’اسٹارپائپ‘ پائپ لائن 26 جنوری تک فعال ہونے کی توقع ہے۔