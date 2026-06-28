ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مشہور انجیکشنز مونجارو اور اوزیمپک استعمال کرنے والے افراد میں ذائقہ اور سونگھنے کی حس متاثر ہونے کا خطرہ تقریباً 50 فی صد تک بڑھ سکتا ہے۔
تحقیق کے مطابق اگرچہ یہ ادویات بھوک کم کرکے اوسطاً جسمانی وزن میں تقریباً 15 فی صد کمی لانے میں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ تاہم، ان کے استعمال سے بعض افراد میں کھانوں کا ذائقہ اور خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔
ماہرین نے بتایا کہ ٹائپ ٹو ذیابیطس کے مریضوں میں عام طور پر ہر ایک ہزار میں تقریباً دو افراد کو ذائقہ اور سونگھنے کی حس میں تبدیلی کا سامنا ہوتا ہے لیکن جی ایل پی-1 گروپ سے تعلق رکھنے والی یہ ادویات اس خطرے کو تقریباً دوگنا کر سکتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس ضمنی اثر کا امکان کم ہے۔ تاہم، وزن کم کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے افراد کو ذائقہ یا سونگھنے کی حس میں غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔