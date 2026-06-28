آج کل کے اعداد و شمار ایک انتہائی فکر انگیز خطرے کی گھنٹی ہیں۔ دل کی بیماریاں، شوگر (ذیابیطس) اور دیگر دائمی امراض اب صرف بڑی عمر کے لوگوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ پاکستان کے نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، اب 20 اور 30 سال کی عمر کے نوجوان بھی اچانک ہارٹ اٹیک اور میٹابولک خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔
یہ کوئی محض بری قسمت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جدید طرزِ زندگی کی غلطیوں، ذہنی دباؤ اور روزمرہ کی نقصان دہ عادات کا براہِ راست نتیجہ ہے۔
اس خطرناک بحران کی اصل وجوہات کیا ہیں؟
سستی اور اسکرین کا حد سے زیادہ استعمال: موبائل اور لیپ ٹاپ کی دنیا میں کھو جانے کی وجہ سے ہماری جسمانی سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور ہر وقت بیٹھے رہنے کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔
خوراک کی تبدیلی: روایتی اور غذائیت سے بھرپور گھر کے کھانے اب فاسٹ فوڈ، بازاری گھی، مٹھائیوں اور شوگر سے بھرپور کولڈ ڈرنکس یا انرجی ڈرنکس کی نذر ہو چکے ہیں۔
مسلسل ذہنی تناؤ: معاشی مسائل، پڑھائی یا نوکری کا مقابلہ اور سوشل میڈیا کی دوڑ نوجوانوں کو ہر وقت ذہنی دباؤ میں رکھتی ہے، جو جسم کے اندرونی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔
نقصان دہ عادات: راتوں کو جاگنا اور 6 گھنٹے سے کم نیند لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی یا ویپنگ کا بڑھتا ہوا رجحان کم عمری میں ہی خون کی شریانوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔
خاموش بیماریاں: لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کی ابتدائی علامات کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں جب تک کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آ جائے۔
صحت اور توانائی کا راستہ: بیماریوں سے بچاؤ کا فارمولا
ہم اس طرزِ زندگی کے بحران کو صرف دوائیوں سے حل نہیں کر سکتے۔ ہمیں علاج سے پہلے احتیاط کو اپنا رہنما بنانا ہو گا۔
1. روزانہ ورزش کو زندگی کا حصہ بنائیں
ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی ورزش (جیسے تیز واک، جاگنگ یا سائیکل چلانا) کو اپنا معمول بنائیں۔ اکیلے ورزش کرنا مشکل لگے تو اپنے علاقے میں واکنگ کلبز یا کارڈیو گروپس کا حصہ بنیں تاکہ یہ سرگرمی پرلطف اور باقاعدہ ہو جائے۔
2. اپنی خوراک کو درست کریں
پروسیسڈ فوڈ، زیادہ چینی اور گہرے تلے ہوئے کھانوں سے دوری اختیار کریں۔ اپنی روزمرہ کی پلیٹ کو فائبر سے بھرپور غذاؤں، ہلکی پروٹین اور کچی یا ہلکی پکی ہوئی تازہ سبزیوں اور سلاد سے سجائیں۔
3. ذہنی سکون اور بھرپور نیند کو ترجیح دیں:
اپنے دماغ کو سکون دیں۔ سونے سے پہلے اسکرین کا استعمال کم کریں، گہرے سانس لینے کی مشق کریں اور ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند کو یقینی بنائیں۔
4. باقاعدگی سے طبی معائنہ کروائیں:
یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ ’’ابھی تو عمر ہی کیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں‘‘۔ اگر آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے، تو سال میں کم از کم ایک بار بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کا بنیادی ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ وقت سے پہلے تشخیص ہی آپ کو مستقل نقصان سے بچا سکتی ہے۔
آج ہی سے صحت مند فیصلوں کا آغاز کریں تاکہ آپ کی زندگی طویل، متحرک اور پرجوش رہے۔ یاد رکھیں، آپ کا دل اور آپ کا دماغ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں!
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