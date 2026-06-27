اے آئی پر انحصار مہنگا پڑ گیا، فورڈ نے سیکڑوں انجینئرز کو دوبارہ نوکری دیدی

کمپنی مسلسل خودکار کوالٹی سسٹمز پر انحصار کر رہی تھی، مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے: عہدے دار

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup

امریکی آٹو موبِل کمپنی فورڈ نے اعتراف کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر حد سے زیادہ انحصار کمپنی کے لیے مہنگا ثابت ہوا، جس کے بعد گزشتہ تین برسوں میں 350 سے زائد تجربہ کار انجینئرز کو دوبارہ ملازمت پر رکھ لیا گیا۔

بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے ان سینئر انجینئرز (جنہیں اندرونی طور پر ’گرے بیئرڈز‘ کہا جاتا ہے) کو خودکار نظام کی غلطیوں کی نشاندہی اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے واپس بلایا ہے۔ اے آئی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کے باعث کمپنی کو اربوں ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔

فورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر کمار گلہوترا نے کہا کہ کمپنی مسلسل خودکار کوالٹی سسٹمز پر انحصار کر رہی تھی، مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ تجربہ کار ماہرین کو دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پرزوں کی تیاری کے دوران ہی ممکنہ خامیوں کی نشاندہی کریں جبکہ بعض انجینئرز اے آئی سسٹمز کو مزید بہتر بنانے اور تربیت دینے میں بھی کردار ادا کریں گے۔

فورڈ کا یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی مہارت اور تجربہ اب بھی صنعت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چینی سائنس دانوں نے سیرامک پر مبنی لیتھیم آئن مائیکرو بیٹری تیار کر لی

Express News

واٹس ایپ نے صارفین کو بڑی پریشانی سے بچا لیا، نیافیچر متعارف

Express News

وینزویلا کے ہولناک زلزلے سے قبل گوگل ایپ نے کس طرح خطرے سے خبردار کیا؟

Express News

مریخ پر زندگی کا اشارہ؟ ناسا روور کی بڑی دریافت سامنے آگئی

Express News

چین: پورٹیبل لیزر ہتھیار متعارف

Express News

پاکستان میں شمسی توانائی کا انقلاب، اہم سنگِ میل عبور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو