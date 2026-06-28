ایران کے حملوں کے باوجود امریکی فوج کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، امریکی عہدیدار کا دعویٰ

ایران کی جانب سے ان حملوں یا امریکی دعووں پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا

ویب ڈیسک June 28, 2026
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واشنگٹن: ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے بعد اب تک کسی امریکی فوجی یا اہلکار کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کرنے والے امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور دیگر تنصیبات کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔

عہدیدار کے مطابق اب تک نہ کسی امریکی اہلکار کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی امریکی فوجی تنصیبات پر کسی بڑے نقصان کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ صورتحال ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی اور متعلقہ ادارے تمام اطلاعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے مزید تفصیلات سامنے آنے کے بعد صورتحال کے بارے میں تازہ معلومات جاری کی جائیں گی۔

امریکی حکام کے مطابق خطے میں سکیورٹی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ بحرین اور کویت میں تعینات امریکی افواج کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔

دوسری جانب ایران کی جانب سے ان حملوں یا امریکی دعووں پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی برادری بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
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