خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کریں گے، پاسداران انقلاب

امریکی حکام نے ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے اس تازہ بیان پر کوئی باضابطہ ردعمل جاری نہیں کیا

ویب ڈیسک June 28, 2026
facebook whatsup

تہران: ایران کی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے امریکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سخت بیان جاری کرتے ہوئے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی آر جی سی بحریہ کے کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے جنوبی شہر سیرک پر امریکی حملہ آبنائے ہرمز پر ایران کی برتری کو ختم نہیں کر سکتا۔

بیان میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں پر فائرنگ کا مقصد دیگر جہازوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے واضح اور مقررہ راستے پر عمل کرنا ضروری ہے۔

پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے مزید کہا کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا معاملہ الگ ہے اور وہ آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کریں گے۔

ایرانی بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر حملوں اور جوابی اقدامات کے دعوے کیے گئے ہیں، جس کے باعث پورے مشرقِ وسطیٰ میں سکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔

تاحال امریکی حکام نے ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے اس تازہ بیان پر کوئی باضابطہ ردعمل جاری نہیں کیا۔ تاہم خطے کی مجموعی صورتحال پر عالمی برادری گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کویت کا ایران پر بڑا الزام، مسلسل حملوں کو خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا

Express News

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم مذاکرات کے لیے بغداد کا ہنگامی دورہ

Express News

ایرانی حملوں کے بعد بحرین کا اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ

Express News

غزہ کے محفوظ زون پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 15 سالہ لڑکی اور اس کا بھائی شہید

Express News

ایران کا امریکا پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، امریکی حملوں کو ’وحشیانہ جارحیت‘ قرار دے دیا

Express News

ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو