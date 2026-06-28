ایپل کے بارے میں نئی افواہیں سامنے آئی ہیں کہ کمپنی ایک اسمارٹ رنگ تیار کر رہی ہے، جسے ممکنہ طور پر آئی رِنگ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تاہم، حتمی نام کے حوالے سے ابھی کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔
ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک معروف ٹپسٹر کے مطابق اسمارٹ رنگ کا منصوبہ ابتدائی مرحلے میں ترقی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ تاہم، اس کی خصوصیات، ڈیزائن یا متوقع لانچ کی تاریخ سے متعلق کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
حالیہ مہینوں میں یہ اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ایپل مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے لیس اسمارٹ چشمے، اسمارٹ پینڈنٹ اور کیمروں والے ایئرپوڈز پرو پر بھی کام کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی ویئرایبل ڈیوائسز کی اپنی مصنوعات کی رینج کو مزید وسعت دینا چاہتی ہے۔
اگر ایپل اسمارٹ رنگ متعارف کراتا ہے تو اسے اس شعبے میں سام سنگ گلیکسی رنگ، اوورا رنگ اور الٹراہیومن رنگ ایئر جیسے موجودہ حریفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تاہم، یہ تمام معلومات فی الحال غیر مصدقہ افواہوں پر مبنی ہیں اور ایپل کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔