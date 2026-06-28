ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا جبکہ خود جنوبی افریقا کے ساتھ ٹاپ فور میں جگہ بنا لی۔
لارڈز میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز اسکور کیے۔
بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 27 گیندوں پر 56 رنز بنائے جبکہ سمرتی مندھانا نے 38 اور شفالی ورما نے 34 رنز کی اننگز کھیلی۔
آسٹریلیا کی جانب سے سوفی مولینکس نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 46 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔
171 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 19 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔
آسٹریلیا کی جانب سے ایلیسے پیری نے 56 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی جبکہ ایشلے گارڈنر 53 رنز بنا کر ناقابلِ شکست رہیں اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔
اس کامیابی کے ساتھ آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ مستحکم کر لی جبکہ بھارت کی ایونٹ میں پیش قدمی کا سفر گروپ مرحلے ہی میں اختتام پذیر ہو گیا۔