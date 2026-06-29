لندن میں آئمہ بیگ کیساتھ وائرل ویڈیو پر تنقید، بلال سعید کا ناقدین کو سخت جواب

پاکستان کے معروف گلوکار بلال سعید نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بعد ہونے والی تنقید پر ردعمل دیتے ہوئے ناقدین کو واضح جواب دیا ہے۔
ان دنوں بلال سعید اور گلوکارہ آئمہ بیگ لندن میں اپنے نئے میوزک پروجیکٹ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جہاں دونوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔
ویڈیو میں دونوں فنکاروں کو لندن کی سڑکوں پر مداحوں کے ساتھ تصاویر بنواتے اور سیلفیاں لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔
تاہم، سوشل میڈیا پر بعض صارفین نے آئمہ بیگ کے لباس پر تنقید کی جبکہ کچھ افراد نے دعویٰ کیا کہ دونوں فنکار مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھے۔
ان قیاس آرائیوں پر بلال سعید نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وائرل کلپ شوٹنگ کے دوران بنایا گیا تھا اور ان کے ہاتھوں میں کافی کے کپ تھے، نہ کہ کوئی نشہ آور مشروب تھے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اردگرد موجود کچھ لوگ شراب پی رہے ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں موجود ہر شخص پی رہا ہے؟
بلال سعید نے مزید کہا کہ وہ برسوں سے اپنے فن کے ذریعے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔
انہوں نے ناقدین سے اپیل کی کہ بغیر حقائق جانے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے گریز کریں۔