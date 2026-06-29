مدرسے کے طالبعلم کی مبینہ تشدد سے ہلاکت؛ ملزم قاری کو گرفتار کرلیا گیا

متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے ہر صورت پورے کیے جائیں گے، پولیس حکام

ویب ڈیسک June 29, 2026
facebook whatsup
لاہور:

مدرسے کے طالب علم کی مبینہ تشدد سے ہلاکت کے کیس میں ملزم قاری کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق مدرسے میں مبینہ تشدد سے کمسن طالبعلم کے جاں بحق ہونے کے کیس میں نامزد ملزم  کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔  اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایس پی کینٹ کی سربراہی میں برکی پولیس نے نامزد ملزم قاری غلام رسول کو گرفتار کیا۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپوں کے بعد کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دوسری جانب پوسٹمارٹم رپورٹ اور دیگر دستیاب ثبوتوں کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: مدرسے کے قاری کے مبینہ تشدد سے 12 سالہ طالب علم جاں بحق

انہوں نے کہا کہ وفات پانے والے کمسن طالبعلم علی حیدر کے مقدمے میں قانونی کارروائی تیزی سے جاری ہے۔ واقعے  کے ذمہ دار کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور شفاف، غیر جانبدار و میرٹ پر مبنی تفتیش ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا جاں بحق

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان

Express News

راولپنڈی؛ 32 سالہ شخص کی خودسوزی کی کوشش، اہلیہ بھی جھلس کر زخمی

Express News

سانحہ گل پلازہ کا چالان پراسیکیوشن کے پاس جمع، ملزمان کے نام بھی سامنے آگئے

Express News

افغان حکومت دہشتگردوں کی سرپرستی کرکے بھارت اور اسرائیل کو خوش کررہی ہے، ترجمان صدر مملکت

Express News

قومی زرعی بائیوٹیکنالوجی پالیسی 2025، جدید زراعت اور کسانوں کی ترقی کیلیے اہم اقدام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو