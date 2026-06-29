راولپنڈی، لنڈا بازار میں ہولناک آتشزدگی، 25 سے زائد کھوکھے جل کر خاکستر

راولپنڈی:
ٹینچ بھاٹہ میں ڈسپنسری گراؤنڈ کے قریب واقع مہربان مارکیٹ کے لنڈا بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 25 سے زائد کھوکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق آتشزدگی کے باعث متعدد کھوکھے اور ان میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہوگیا جبکہ آگ کے بلند شعلے دور دور تک دکھائی دیتے رہے۔
واقعے کے فوراً بعد شہری اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ہوگئے جبکہ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائی کے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے جبکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کولنگ کا عمل جاری ہے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہوسکیں جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق آتشزدگی کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔