آزاد کشمیر میں حقوق کی آڑ میں پرتشدد کارروائیاں؛ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا بہترین اقدام قرار

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد احتجاج سے نہ صرف عوام کی زندگی بلکہ کاروبار بھی مفلوج ہو رہا تھا، شہری

ویب ڈیسک June 30, 2026
facebook whatsup
مظفرآباد:

شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عزائم مسترد کرتے ہوئے اس پر عائد پابندی کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ حقوق کے نام پر پرتشدد راستہ اپنانے والی نام نہاد ایکشن کمیٹی کو کالعدم قراد دینا حکومت کا دانشمندانہ اقدام ہے۔

شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کے اس اقدام سے آزاد جموں و کشمیر جیسے حساس خطے کو مزید انتشار اور جانی و مالی نقصان سے بچا لیا گیا، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد احتجاج سے نہ صرف عوام کی زندگی بلکہ کاروبار بھی مفلوج ہو رہا تھا۔

شہریوں کے مطابق کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہیے جس سے ریاست اور عوام دونوں کو مشکلات کا سامنا ہو۔

آزاد کشمیر میں ریاستی رٹ قائم کرنے اور امن کی بحالی پر شہریوں نے حکومتی اقدام کو عوامی دوست قرار دے دیا۔

شہریوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ انتشار اور گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ بننے کے بجائے امن، استحکام اور ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا جاں بحق

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان

Express News

راولپنڈی؛ 32 سالہ شخص کی خودسوزی کی کوشش، اہلیہ بھی جھلس کر زخمی

Express News

سانحہ گل پلازہ کا چالان پراسیکیوشن کے پاس جمع، ملزمان کے نام بھی سامنے آگئے

Express News

افغان حکومت دہشتگردوں کی سرپرستی کرکے بھارت اور اسرائیل کو خوش کررہی ہے، ترجمان صدر مملکت

Express News

قومی زرعی بائیوٹیکنالوجی پالیسی 2025، جدید زراعت اور کسانوں کی ترقی کیلیے اہم اقدام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو