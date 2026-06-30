مشہور بھارتی اداکار جوڑے میں طلاق ہوگئی، وجہ بھی سامنے آگئی

آکانکشا چمولا نے گورو کھنہ سے طلاق کی وجہ بتا دی

ویب ڈیسک June 30, 2026
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پسند سے شادی کرنے والے مشہور بھارتی اداکار جوڑے گورو کھنہ اور آکانکشا چمولا کے درمیان طلاق ہوئی ہے جس نے مداحوں کو حیرت میں مبتلا کردیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آکانکشا چمولا اور گورو کھنہ کی طلاق کے ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہورہے ہیں اور صارفین اس پر بھرپور تبصرے کر رہے ہیں، صارفین اور اس جوڑی کے مداحوں کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت جوڑے کی علیحدگی کے بعد ان کا محبت اور شادی سے یقین ہی اُٹھ گیا ہے۔

تاہم آکانشا چمولا نے گورو کھنہ سے طلاق کی وجہ بھی بتا دی ہے جس کے بعد ان کی طلاق کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ آکانشا کے مطابق 'وہ (گورو) بچے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور میں اسے یہ نہیں دے سکتی'۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بھارتی رئیلٹی شو لاک اپ 2 کی پہلی قسط میں آکانکشا نے انکشاف کیا کہ وہ اور گورو کھنہ تقریباً ایک سال تک ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد باہمی رضامندی سے طلاق لے رہے ہیں۔

آکانشا کا کہنا تھا کہ پہلے ہم دونوں ہی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم دونوں ہی اس کیلئے تیار نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ گورو بدل گیا اور بچے کی خواہش کرنے لگا مگر میں اب بھی اس چیز کیلئے خود کو تیار نہیں کر سکی اور گورو کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی کیونکہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں اس لئے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 
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