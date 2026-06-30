لاہور:
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ’’اپنی چھت اپنا گھر‘‘ پروگرام نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔
منصوبے کے تحت 1 لاکھ 66 ہزار بلاسود قرضے جاری کیے گئے۔
گھروں کی تعمیر کے لیے 215 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد جاری کیے جا چکے ہیں جن کی مدد سے اب تک 1 لاکھ 5 ہزار 594 گھر مکمل ہوگئے اور ہزاروں خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہوگئے۔
اس وقت 28 ہزار 453 گھر زیر تعمیر ہیں اور تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں، 32 ہزار 48 مزید گھروں کی تعمیر جلد شروع کی جائے گی۔
ترجمان کے مطابق 14 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد قرضوں کی وصولی کی جا چکی ہے۔
اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 12 لاکھ 11 ہزار 954 درخواستیں موصول ہوئیں، کم آمدنی والے خاندانوں کو بلاسود ہاؤسنگ فنانس کی فراہمی کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر، پاکستان کے سب سے بڑے کم لاگت ہاؤسنگ فنانس پروگراموں میں شامل ہو چکا۔
ترجمان کے مطابق 91 ہزار 434 مرد حضرات نے اپنے گھروں کی تعمیر مکمل کر لی، 14 ہزار 7 خواتین نے اپنا گھر تعمیر کیا، 23 ٹرانس جینڈرز بھی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے مستفید ہوئے۔
دیہی پنجاب میں 60 ہزار 139 گھر مکمل ہوئے، جس سے دیہی علاقوں میں ترقی کا نیا باب کھلا۔ شہری علاقوں میں 45 ہزار 325 گھر مکمل ہوئے، جس کے باعث ہزاروں خاندانوں کو باعزت رہائش میسر آگئی۔
دیہی اور شہری پنجاب میں کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام صوبے کے ہر خطے تک اپنی رسائی بڑھا رہا ہے۔