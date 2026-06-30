محکمہ اوقاف پنجاب میں عرس حضرت داتا گنج بخشؒ کے فنڈز میں کرپشن،افسران کیخلاف کارروائی کا حکم

سابق منیجر داتا دربار طاہر مقصود کو تین سال کے لیے تنزلی اور 18 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کا حکم دیا گیا

ویب ڈیسک June 30, 2026
facebook whatsup

لاہور میں محکمہ اوقاف پنجاب میں عرس حضرت داتا گنج بخشؒ اور عید میلاد النبیؐ کے فنڈز میں سنگین مالی بے ضابطگیاں اور کرپشن ثابت ہونے پر سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹہ نے تین سابق افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔

سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر حافظ جاوید شوکت کو مالی بدعنوانی، قواعد کی خلاف ورزی اور اوپن چیکس کے ذریعے من پسند سپلائرز کو ادائیگیوں کے الزام میں ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے 64 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کا حکم دیا گیا، جبکہ سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل احمد کو پانچ سال کے لیے نچلے عہدے پر تنزلی اور 28 لاکھ روپے، جبکہ سابق منیجر داتا دربار طاہر مقصود کو تین سال کے لیے تنزلی اور 18 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کا حکم دیا گیا۔

محکمانہ انکوائری میں عرس انتظامات کے دوران مروجہ مانیٹرنگ نظام کو بائی پاس کرنے، وینڈر سبسٹی ٹیوشن اور من پسند سپلائرز کو نوازنے کے الزامات ثابت ہونے پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ (ACE) کو ریفرنس بھیجنے کی بھی ہدایت کی گئی۔

علاوہ ازیں سابق خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی کے خلاف 26 لاکھ روپے فنڈز کی مبینہ وصولی پر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور سابق سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف و سابق ڈی جی مذہبی امور کے کردار کے تعین کے لیے الگ تحقیقات کا حکم دیا گیا۔

سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق محکمہ اوقاف کو بدعنوان اور نااہل عناصر سے پاک کرتے ہوئے میرٹ، شفافیت اور محکمانہ مفاد کو ہر صورت مقدم رکھا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹیکس وصولی کیلئے ملک بھر میں بینکوں کے اوقات کار میں توسیع

Express News

وفاقی حکومت نے فنانس ایکٹ 2026-27 کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ میں دو ماہ کی تعطیلات؛ کن سے جج کب دستیاب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد: سندھ طاس معاہدے پر عالمی سیمینار جاری، اہم شخصیات کی شرکت

Express News

داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے ایک اور اہم تعمیراتی ہدف حاصل کر لیا

Express News

خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو