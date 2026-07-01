سانحہ کاہنہ میں 14 بچوں کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا

لاہور:
کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی ہلاکت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کے المناک واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ پولیس نے زیر حراست پانچ افراد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
پولیس کے مطابق مقدمہ انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کاشف اسلم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے جس میں غفلت اور لاپرواہی کو سانحے کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق کمزور اور بوسیدہ چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر قائم کیا گیا تھا جبکہ اسی دوران چھت کے اوپر مرمت کا کام بھی جاری تھا۔
مرمتی سامان اور اضافی وزن کے باعث چھت اچانک زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر ٹیوشن پڑھنے والے 14 معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔
واقعے میں خاتون ٹیچر سمیت پانچ بچے بھی زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد حراست میں لیے گئے پانچ افراد سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ غفلت کے مرتکب عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔