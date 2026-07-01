وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس سمیت مختلف علاقوں میں آسمان اچانک گہرے سرخ اور نارنجی رنگ میں تبدیل ہوگیا، جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئیں۔ غیر معمولی منظر نے شہریوں میں خوف، تجسس اور مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب وینزویلا حالیہ تباہ کن زلزلوں کے بعد بحالی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ آسمان کے سرخ رنگ کو دیکھ کر بعض افراد نے اسے آنے والی کسی نئی آفت یا قیامت کی نشانی قرار دیا، جبکہ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے اس غیر معمولی منظر پر حیرت کا اظہار کیا۔
ماہرین نے عوامی خدشات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ ایک قدرتی فضائی مظہر ہے، جسے مقامی طور پر "کاندیلازو" کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق غروبِ آفتاب کے وقت سورج کی روشنی فضا میں موجود گرد، باریک ذرات اور صحارا کے صحرائی غبار سے گزرتی ہے، جس کے باعث سرخ اور نارنجی شعاعیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو سائنسی زبان میں رے لی اسکیٹرنگ کہا جاتا ہے۔
ماہرین نے مزید کہا کہ اس سرخ آسمان کا حالیہ زلزلوں سے براہِ راست کوئی سائنسی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اگرچہ زلزلوں کے بعد فضا میں گرد و غبار کی مقدار بڑھنے سے رنگ زیادہ نمایاں دکھائی دے سکتا ہے، تاہم اسے کسی نئی قدرتی آفت کی علامت سمجھنا درست نہیں۔
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واضح رہے کہ وینزویلا گزشتہ چند روز سے شدید زلزلوں کے باعث بڑے انسانی اور مالی نقصان کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ ایسے ماحول میں سرخ آسمان کی تصاویر نے عوامی توجہ مزید اپنی جانب مبذول کرا لی ہے، تاہم سائنس دانوں نے لوگوں سے افواہوں پر یقین نہ کرنے اور صرف مستند معلومات پر انحصار کرنے کی اپیل کی ہے۔