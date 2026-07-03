’ایسا استقبال کہیں نہیں ہوا‘، عمران ہاشمی پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے معترف

پاکستان میں میری فلموں کو بے پناہ پذیرائی حاصل رہی ہے، عمران ہاشمی

ویب ڈیسک July 03, 2026
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بالی ووڈ کے معروف اداکار عمران ہاشمی نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور کا دورہ ان کے لیے ایک ناقابلِ فراموش تجربہ تھا۔

ایک بھارتی پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے عمران ہاشمی نے بتایا کہ ان کی فلم ’آوارہ پن‘ کی ریلیز کے موقع پر وہ مہیش بھٹ کے ہمراہ لاہور آئے تھے جہاں مداحوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔

ان کے مطابق پاکستان میں ملنے والی محبت اور بہترین مہمان نوازی نے انہیں حیران کر دیا تھا۔

عمران ہاشمی نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہندی فلموں کے شائقین کی بڑی تعداد موجود ہے اور لوگ بھارتی فلموں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔

انہوں نے فلم ’جنت‘ کے دوران پیش آنے والے ہجوم کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مداحوں کا جوش و خروش اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں ان کی فلموں کو بے پناہ پذیرائی حاصل رہی ہے۔
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