پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

کنیکٹیویٹی کے شعبے میں پاکستان نے 22.8 پوائنٹس کی بہتری حاصل کی، رپورٹ

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی آئی ٹی یو آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ انڈیکس 2026 میں نمایاں بہتری سامنے آئی ہے، جہاں ملک کا اسکور 56.4 سے بڑھ کر 67.7 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 20 فیصد بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق کنیکٹیویٹی کے شعبے میں پاکستان نے 22.8 پوائنٹس کی بہتری حاصل کی، جس کے بعد میننگ فل کنیکٹیویٹی اسکور 79 تک جا پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی درجہ بندی میں اندازاً 27 درجے بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔

آئی ٹی یو انڈیکس میں یہ پیش رفت ڈیجیٹل پاکستان کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ نے اس کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بہتر کنیکٹیویٹی نوجوانوں، طلبہ، فری لانسرز اور کاروباری افراد کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی، جبکہ حکومت ملک بھر میں سستی، قابلِ اعتماد اور معیاری ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔

وفاقی وزیر کے مطابق آئی ٹی یو انڈیکس میں بہتری سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور اور مانچسٹر کے مابین پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کا آغاز

Express News

کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے نئی پیشگوئی کر دی

Express News

بھارتی چینل سن ٹی وی نیٹ ورک بھی ہیک، اسکرین پر پاکستانی پرچم کا بینر چلا دیا گیا

Express News

سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی، حادثہ کیسے پیش آیا؟

Express News

پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریکارڈ ٹیکس وصولی، 367 ارب روپے سے زائد محصولات جمع

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ کا اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1.163 ارب روپے مالیت کا سامان ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو