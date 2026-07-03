لاہور:
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاہنہ میں جاں بحق بچوں کے دکھی والدین سے ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے متاثرہ والدین کا درد بانٹا اور ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔
حکومتِ پنجاب کی جانب سے سانحہ کاہنہ کے دکھی خاندانوں کی داد رسی کے لیے ہر جاں بحق بچے کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے مقرر کیے گئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سانحہ کاہنہ کے دکھی خاندانوں کو چیکس سپرد کر دیے، زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ انہوں نے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا اور سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
https://youtu.be/7xMlsC-xs40?si=9Flavg-ne5GAREiE
متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ لفظ کم ہیں، غم بڑا ہے، دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوا کوئی رقم نہیں کر سکتی-
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دلخراش ہے، دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔