دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آگئی، یہودی آبادکاروں نے فلسطینی خاندان سمیت گھر کو آگ لگا دی

تنظیم نے اپنے بیان میں الزام عائد کیا کہ ایسے واقعات اسرائیلی فوجی قبضے کے ماحول میں پیش آ رہے ہیں

ویب ڈیسک July 03, 2026
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اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم یش دین نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اسرائیلی آبادکاروں کو مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں دیر دبوان میں ایک فلسطینی گھر کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس وقت گھر کے اندر ایک خاندان بھی موجود تھا۔

تنظیم کے مطابق یہ سیکیورٹی کیمرے کی ویڈیو تقریباً دو ہفتے قبل ریکارڈ کی گئی تھی۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آبادکاروں نے گھر میں آگ لگانے کا عمل اس وقت بھی جاری رکھا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ گھر کے اندر افراد موجود ہیں۔

یش دین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایک منظم حملے کا حصہ تھا، جس کے دوران مختلف گروہوں نے گاؤں میں متعدد گھروں اور گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ تنظیم نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے حملے مقبوضہ مغربی کنارے میں آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی مثال ہیں۔

تنظیم نے اپنے بیان میں الزام عائد کیا کہ ایسے واقعات اسرائیلی فوجی قبضے کے ماحول میں پیش آ رہے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تنظیم نے اس صورتحال کو سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ قرار دیا۔

رپورٹس میں اسرائیلی حکومت یا فوج کا اس مخصوص ویڈیو اور ان الزامات پر مؤقف شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان دعوؤں کی آزادانہ تصدیق بھی سامنے نہیں آئی ہے۔

https://x.com/Yesh_Din/status/2072635814018773387?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2072635814018773387%7Ctwgr%5E3bacfa4d5772e9844fef5d86a4dc62833b337219%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2Fliveblog%2F2026%2F7%2F3%2Firan-war-live-tehran-slams-us-ahead-of-huge-funeral-for-ali-khamenei

انسانی حقوق کے مبصرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد پرتشدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔

ماہرین کے مطابق ایسے واقعات خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور امن کی کوششوں کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔
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