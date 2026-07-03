فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ گئے، شہید خامنہ ای کی نمازِ جنازہ میں شرکت کریں گے

وزیراعظم شہباز شریف بھی ارکان اسمبلی کے ساتھ ایران روانہ ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر  تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید خامنہ ای کی نمازِ جنازہ میں شرکت کریں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ سول و عسکری حکام نے تہران ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔

واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف بھی کابینہ کے اہم ارکان کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں۔اس کے علاوہ دیگر اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات بھی خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران پہنچ چکی ہیں۔

ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی اور اس سلسلے میں  ان کا جسدِ خاکی تہران کے ثقافتی مرکز’امام خمینی مصلیٰ‘ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے وفود اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہیں۔

ایرانی دارالحکومت تہران میں نمازِ جنازہ کے بعد جسدِ خاکی کو تہران سے قم، پھر نجف اور بعد ازاں کربلا منتقل کیا جائے گا۔

یاد رہے کہ 28 فروری 2026 کو امریکا اور اسرائیل کی جانب سے تہران میں حملے کے دوران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی اور دیگر اہم شخصیات کی شہادت ہوئی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو