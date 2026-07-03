بھارتی میڈیا پر ایک اور مبینہ سائبر حملہ، ارنب گوسوامی کا لائیو پروگرام بھی متاثر ہوگیا

ماہرین کے مطابق حملہ آور مبینہ طور پر براڈکاسٹ مینجمنٹ سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے

ویب ڈیسک July 03, 2026
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نئی دہلی: بھارتی نیوز چینلز پر مبینہ سائبر حملوں اور نشریات میں مداخلت کے دعوے سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ریپبلک ٹی وی کی لائیو نشریات بھی مبینہ طور پر نامعلوم ہیکرز کی سائبر دراندازی کا نشانہ بنیں، جس کے باعث کچھ دیر کے لیے نشریات متاثر ہوئیں۔

رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 2 جولائی کو اس وقت پیش آیا جب ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کا لائیو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دوران اسکرین پر غیر متعلقہ بینرز اور ویڈیوز نمودار ہوئیں، جس سے نشریات میں خلل پیدا ہوا۔

سائبر سیکیورٹی سے متعلق بعض ماہرین کے مطابق حملہ آور مبینہ طور پر براڈکاسٹ مینجمنٹ سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں لائیو فیڈ متاثر ہوئی۔ تاہم اس حوالے سے چینل یا متعلقہ حکام کی جانب سے تفصیلی سرکاری وضاحت سامنے نہیں آئی۔

رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے قبل سن ٹی وی نیٹ ورک، ٹی وی 9 تیلگو، فریڈم ٹی وی لائیو، فریڈم ٹی وی کنڑا اور اے بی پی لائیو سمیت دیگر بھارتی میڈیا ادارے بھی مبینہ سائبر حملوں یا سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر چکے ہیں۔

سائبر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان واقعات کی مکمل تصدیق ہوتی ہے تو یہ بھارت کے براڈکاسٹ اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے ایک اہم سیکیورٹی چیلنج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بڑے ٹی وی نیٹ ورکس کی لائیو نشریات میں مداخلت اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ براڈکاسٹ سسٹمز کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔

ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ایسے واقعات ڈیجیٹل سیکیورٹی، سیٹلائٹ براڈکاسٹنگ اور میڈیا انفراسٹرکچر کے تحفظ سے متعلق نئے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مستقبل میں اس نوعیت کے حملوں سے بچاؤ کے لیے جدید سائبر سیکیورٹی اقدامات ناگزیر ہیں۔

تاحال ان مبینہ سائبر حملوں کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی، جبکہ متعدد دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق بھی سامنے نہیں آئی ہے۔
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