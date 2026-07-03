عدالت نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا

اسلام آباد:
ہائیکورٹ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس ایم ٹیگ پر 50 فیصد اضافی ٹول ٹیکس وصول کرنے سے متعلق جاری نوٹیفکیشن آئندہ سماعت تک معطل کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے این ایچ اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا۔
عدالت نے حکم دیا کہ اضافی ٹول ٹیکس سے متعلق نوٹیفکیشن آئندہ سماعت تک معطل رہے گا۔
درخواست گزار کی جانب سے ایڈووکیٹ محمد جلال حیدر نے اسلام آباد ہائیکورٹ میں کیس کی پیروی کی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 اگست تک ملتوی کر دی۔