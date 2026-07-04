اپنا گھر پروگرام:  فنانسنگ اسکیم کے تحت قرض لینا مزید آسان ہوگیا

بینک اکاؤنٹ نہ رکھنے والے شہری بھی اب آسان شرائط پر ہاؤسنگ فنانس حاصل کر سکیں گے

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

اپنا گھر پروگرام کے لیے فنانسنگ اسکیم کے تحت قرض لینا مزید آسان ہوگیا۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے وزیراعظم اپنا گھر پروگرام میں نان بینکنگ کمپنیوں کو شامل کرکے ہاؤسنگ فنانس کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔

وفاقی حکومت نے نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کو اس اسکیم کا حصہ بنانے کی باقاعدہ منظوری دیدی ہے۔ ایس ای سی پی نے کہا کہ نان بینکنگ ہاؤسنگ فنانس اور انویسٹمنٹ فنانس کمپنیاں ایک کروڑ روپے تک قرض فراہم کر سکیں گی۔

اس اقدام سے ہاؤسنگ فنانس کے لیے نیا فریم ورک بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

ایس ای سی پی کے مطابق روایتی بینک اکاؤنٹ نہ رکھنے والے شہری بھی اب آسان شرائط پر ہاؤسنگ فنانس حاصل کر سکیں گے۔

مائیکرو فنانس کمپنیاں اپنا گھر اسکیم کے تحت 50 لاکھ روپے تک قرض دینے کی مجاز ہوں گی۔ اسکیم کے تحت ابتدائی 10 سال کے لیے صرف 5 فیصد شرح منافع پر قرض دستیاب ہوگا۔

ایس ای سی پی نے وضاحت کی کہ این بی ایف سیز کا نیٹ ورک ڈیجیٹل اور دُور دراز پسماندہ علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، جس سے عام آدمی کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔ یہ کمپنیاں بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے اشتراک سے بھی قرض فراہم کر سکیں گی، جس سے ہاؤسنگ شعبے میں مالی شمولیت بڑھے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو