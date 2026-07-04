ایران نے فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز سے متعلق بیان مسترد کردیا

آبنائے ہرمز کی حفاظت علاقائی ریاستوں پر منحصر ہے، کاظم غریب آبادی

ویب ڈیسک July 04, 2026
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ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز غیر علاقائی ریاستوں کے لیے فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نائب وزیر خارجہ نے امریکی سوشل میڈیا کمپنی ایکس پر لکھا کہ ایک ذمہ دار طاقت اور آبنائے ہرمز کی سلامتی کے ضامن کے طور پر، ایران اس حساس آبی گزرگاہ میں کسی بھی فوجی سرگرمی کے خلاف سب کو خبردار کرتا ہے۔

کاظم غیرب آبادی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانیہ اور فرانس نے مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ممالک آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی آزادی کی حمایت کے لیے فوجی مشن کی تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔

دونوں ممالک کے اس بیان کے جواب میں کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی حفاظت علاقائی ریاستوں پر منحصر ہے۔
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