دلبرداشتہ آسٹریلیا کی حوصلہ افزائی، محمد صلاح نے مداحوں کے دل جیت لیے

مصر نے آسٹریلیا کو شکست کر کے فائنل 16 میں جگہ بنا لی

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

مصر کے اسٹار فٹبالر اور کپتان محمد صلاح نے آسٹریلیا کے خلاف فتح کے بعد آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس جا کر حوصلہ افزائی کر کے مداحوں کے دل جیت لیے۔

امریکا کے شہر ڈیلس میں کھیلے گئے میچ میں مصر اور آسٹریلیا کے درمیان مقررہ وقت اور اضافی وقت کے بعد مقابلہ 1-1 سے برابر رہا، جس کے بعد فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔

محمد صلاح نے مصر کی جانب سے تیسری پنالٹی انتہائی اعتماد کے ساتھ پنینکا انداز میں گول اسکور کیا۔ بعد ازاں آسٹریلیا کے ہیری ساؤٹر اور لوکاس ہیرنگٹن اپنی اہم پنالٹیز ضائع کر بیٹھے، جبکہ حسام عبدالمجید نے فیصلہ کن پنالٹی اسکور کر کے مصر کو ایونٹ کے آخری 16 مرحلے میں پہنچا دیا۔

جیسے ہی مصر نے کامیابی حاصل کی، تمام مصری کھلاڑی جشن منانے کے لیے میدان میں دوڑ پڑے۔ تاہم، محمد صلاح نے جشن میں شامل ہونے کے بجائے شکست سے دلبرداشتہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کیا اور بعض کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔

محمد صلاح کے اس اسپورٹس مین شپ کے عمل کو شائقین اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے، جہاں انہیں ایک بار پھر بہترین اسپورٹس مین اسپرٹ کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: مصر کے ہیڈ کوچ نے فتح فلسطین کے نام کردی

Express News

فیفا ورلڈکپ: ’بازیگر‘ کیپ وردے نے دفاعی چیمپئن کو سخت ٹکر دے کر دل جیت لیے

Express News

فیفا ورلڈکپ: کولمبیا نے گھانا کو شکست دے کر آخری 16 میں رسائی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹینا نے کیپ وردے کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

Express News

کھلاڑیوں کی ماہانہ تنخواہوں اور میچ فیس کیلیے 1100 ملین روپے مختص

Express News

فیفا ورلڈ کپ: آسٹریلیا کو شکست دیکر مصر پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو