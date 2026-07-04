آسٹریلیا کیخلاف تاریخی کامیابی، محمد صلاح گفتگو کے دوران جذباتی ہوگئے

تاریخی کامیابی کے بعد بی بی سی سے گفتگو کے دوران محمد صلاح کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

مصر کے کپتان اور اسٹار فٹبالر محمد صلاح آسٹریلیا کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آبدیدہ ہو گئے۔

ڈیلس میں کھیلے گئے میچ میں مصر نے آسٹریلیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے کا میچ جیت لیا۔

یہ مصر کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے کیونکہ ٹیم نے پہلی بار ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے میں فتح حاصل کی اور 1934 کے بعد پہلی مرتبہ ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل کی تھی۔

https://www.bbc.com/sport/football/videos/cg53p2qym2jo

34 سالہ محمد صلاح نے پنالٹی شوٹ آؤٹ میں اپنی ٹیم کی جانب سے پنینکا انداز میں شاندار گول اسکور کیا جبکہ مصر نے اپنی چاروں پنالٹیز پر اسکور کیا۔

دوسری جانب آسٹریلیا کے ہیری ساؤٹر اور نوجوان لوکاس ہیرنگٹن اپنی پنالٹیز ضائع کر بیٹھے، جس کا فائدہ مصر کو ہوا۔

تاریخی کامیابی کے بعد بی بی سی سے گفتگو کے دوران محمد صلاح کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ان کا جذباتی انداز مداحوں کے لیے یادگار لمحہ بن گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: مصر کے ہیڈ کوچ نے فتح فلسطین کے نام کردی

Express News

فیفا ورلڈکپ: ’بازیگر‘ کیپ وردے نے دفاعی چیمپئن کو سخت ٹکر دے کر دل جیت لیے

Express News

فیفا ورلڈکپ: کولمبیا نے گھانا کو شکست دے کر آخری 16 میں رسائی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹینا نے کیپ وردے کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

Express News

کھلاڑیوں کی ماہانہ تنخواہوں اور میچ فیس کیلیے 1100 ملین روپے مختص

Express News

فیفا ورلڈ کپ: آسٹریلیا کو شکست دیکر مصر پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو