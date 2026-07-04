دوسرا ٹی ٹوئنٹی: انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

جیکب بیتھل نے 5 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 46 گیندوں پر 76 رنز کی شاندار باری کھیلی

ویب ڈیسک July 04, 2026
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انگلینڈ نے بھارت کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر پانچ میچز کی سیریز میں 0-1 سے برتری حاصل کرلی۔

مانچسٹر میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے 191 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر 19 اوورز میں حاصل کیا۔

میزبان ٹیم کی جانب سے جیکب بیتھل 46 گیندوں پر 76 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار باری کھیل کر نمایاں رہے۔ دیگر بلے بازوں میں کپتان ہیری بروک 39، ٹام بینٹن 39، وِل جیکس 9 اور سام کرن 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

فِل سالٹ اور جوس بٹلر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

بھارت کی جانب سے ارشدیپ سنگھ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اکشر پٹیل، ورون چکرورتی اور ہرشت رانا نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز اسکور کیے۔

مہمان ٹیم کی جانب سے ایشان کشن 49 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ ابھیشیک شرما 43، کپتان شریاس ایر 37، ویبھو سوریا ونشی 14، ہرشت رانا 6شیوم ڈُوبے 5 اور اکشر پٹیل 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

انگلینڈ کی جانب سے سام کرن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ وِل جیکس، لیام ڈاسن اور جوفرا آرچر نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
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