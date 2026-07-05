پشاور؛ خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی فوٹیج سامنے آگئی

واقعے سے متعلق متاثرہ خاتون ایف آئی ار درج نہیں کروانا چاہتی، پولیس

ویب ڈیسک July 05, 2026
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پشاور:

تھانا گلبہار کے علاقے میں خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والے لڑکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق 24 جون کو ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں لڑکا نازیبا حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔

فوٹیج میں دیکھا گیا کہ خاتون نے جوتا اتار کر لڑکے کو بھگانے کی کوشش کی، خاتون بھاگنے لگی تو لڑکے نے پکڑ کر زدوکوب کیا اور زمین پر گرا دیا۔ خاتون کو ہراساں کرنے کے بعد لڑکا فرار ہوگیا۔

پولیس کے مطابق واقعے سے متعلق متاثرہ خاتون ایف آئی ار درج نہیں کروانا چاہتی، لڑکے کا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا۔

https://img.express.pk/media/videos/womanharassedcctv.mp4
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