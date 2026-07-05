ایران: تعزیت کیلئے آئے ہر غیرملکی وفد کیلئے مخصوص قرآنی آیت، پاکستان کیلئے کونسی آیت پڑھی گئی

سب سے زیادہ توجہ مبذول سعودی نائب وزیر خارجہ کی آمد پر پڑھی جانے والی آیت نے کروائی

ویب ڈیسک July 05, 2026
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ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کے علاوہ مختلف ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی تاہم دعائیہ تقریب کے دوران جو بات توجہ کا باعث بنی وہ ہر غیر ملکی وفد کیلئے مخصوص قرآنی آیات کا انتخاب ہے۔

تہران میں سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے تابوت کے قریب غیر ملکی وفود حاضر ہوئے اور دعائیہ کلمات کہے۔ اس دوران غیر ملکی وفود کے لیے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کی گئی جس پر ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ آیات کا انتخاب دورہ کرنے والے حکام کو سیاسی اور سفارتی پیغامات بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا۔

اگرچہ منتظمین نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ہر وفد کے لیے مختلف قرآنی آیت کیوں پڑھی گئی۔ تاہم کئی ایرانی میڈیا آؤٹ لیٹس نے آیات کے انتخاب کو اتفاقی کے بجائے قصداً قرار دیا ہے۔

نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ تابناک نے اس اقدام کو عوامی سفارت کاری میں ایک اختراع کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ موزوں تلاوت کو ہر وفد کے لیے اخلاقی اور سیاسی پیغامات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

سب سے زیادہ توجہ مبذول سعودی نائب وزیر خارجہ کی آمد پر پڑھی جانے والی آیت نے کروائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 اس وقت پڑھی گئی جب سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم خامنہ ای کے تابوت کے قریب پہنچے۔ آیت میں بدر کی جنگ کا ذکر ہے جس میں نبیﷺ کے پیروکاروں نے کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے ایک بہت بڑی طاقت کو شکست دی۔ یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔

https://x.com/IranIntl_En/status/2073138978337992813/video/1

کچھ لوگوں نے اس آیت کے انتخاب کو اسرائیل اور امریکا کے ساتھ حالیہ ایران تنازع کے ساتھ جوڑا جس کے دوران سعودی عرب نے ایران کیخلاف امریکا کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی۔

ترک وفد کے لیے سورۃ النسا کی آیت 95 تلاوت کی گئی جس میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور بغیر کسی وجہ کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر تھا۔ مبصرین نے اسے حالیہ تنازعات کے دوران ترکیہ کے محتاط رویے سے تعبیر کیا۔

لبنان کے سرکاری وفد کی آمد پر سورۃ النسا کی آیت 66 پڑھی گئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر مسلمانوں پر (جہاد) کی آزمائش ڈالی جاتی ہے تو تھوڑے ہی ہیں جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے، تو اُن کیلئے بہتر ہوگا۔

اور حزب اللہ کے وفد کی آمد پر سورۃ المائدہ کی آیت 55 اور 56 پڑھی گئی جس میں اللہ اور اُس کے رسول کو مومنین کا دوست قرار دیا گیا جبکہ آیت میں حزب اللہ کا لفظ بھی آیا اور فتح کا وعدہ بھی کیا گیا۔

ایسے ہی حماس کے وفد پر بھی خوشخبری والی آیت پڑھی گئی جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت 23 ہے۔ آیت میں مومنین کی تعریف کی گئی جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم رہے اور اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑا۔

پاکستانی وفد کی آمد پر سورہ الاسرا کی آیت 80 کی تلاوت کی گئی جس میں حضورﷺ کو ایک دعا پڑھنے کا کہا جارہا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، "اور (اے نبیﷺ دعا مانگتے وقت) یوں عرض کیجئے کہ: اے میرے پروردگار! مجھے سچی طرح داخل فرما اور مجھے سچی طرح باہر لے آ اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔
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