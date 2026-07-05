قیدی وین سے فرار حوالاتیوں کو دوبارہ پکڑنے کا آپریشن مکمل، 14 واں مفرور بھی گرفتار

اسلام آباد:
قیدی وین سے فرار حوالاتیوں کی گرفتاری کے لیے راولپنڈی پولیس کا گرینڈ آپریشن مکمل ہوگیا، آخری مفرور حوالاتی اسد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی پولیس کی خصوصی ٹیموں نے واقعے کے فوری بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا، 72 گھنٹے کے اندر 14 میں سے 13 مفرور حوالاتیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب 14 ویں مفرور حوالاتی کی گرفتاری سے مسلسل جاری سرچ آپریشن بھی ختم ہوگیا۔
راولپنڈی پولیس کے مطابق سینئر افسران کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے قلیل وقت میں بغیر کسی ناخوشگوار واقعہ کے تمام فرار حوالاتیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔