فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں ارجنٹینا کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانے والے کیپ وردے کے تجربہ کار گول کیپر ووزینیا نے انکشاف کیا ہے کہ میچ کے بعد لیونل میسی کی جانب سے ملنے والی تعریف ان کے لیے ناقابلِ فراموش لمحہ تھا۔
40 سالہ ووزینیا نے ارجنٹینا کے خلاف متعدد شاندار سیوز کیے، جن میں ایک موقع پر لیونل میسی کو ون آن ون صورتحال میں گول کرنے سے روکنا بھی شامل تھا۔ تاہم، کیپ وردے کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد اضافی وقت میں 2-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ووزینیا نے بتایا کہ میچ ختم ہونے کے بعد وہ میسی کے پاس گئے، جہاں ارجنٹینی اسٹار نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، "آپ عظیم ہیں، آپ کی قوم کو آپ پر فخر ہونا چاہیے۔"
گول کیپر کے مطابق میسی جیسے عظیم کھلاڑی سے ایسے الفاظ سننا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ’یو آر دی بیسٹ‘۔
واضح رہے کہ ووزینیا ٹورنامنٹ کے دوران فری ایجنٹ بھی بن گئے تھے۔ تاہم، ان کی عمدہ کارکردگی نے انہیں عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی دلائی۔