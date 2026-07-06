مصر میں بازنطینی دور کا قدیم شہر اور نایاب مقبرے دریافت

دریافتوں میں الداخلہ اویسس میں بازنطینی دور کا ایک محفوظ رہائشی شہر اور اسکندریہ کے قریب قدیم مقبروں کا مجموعہ شامل ہے

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

مصر میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے دو اہم تاریخی دریافتوں کا اعلان کیا ہے، جن میں مغربی صحرا کے الداخلہ اویسس میں بازنطینی دور کا ایک محفوظ رہائشی شہر اور اسکندریہ کے قریب قدیم مقبروں کا مجموعہ شامل ہے۔

ماہرین کے مطابق یہ دریافتیں قدیم مصر میں روزمرہ زندگی، شہری منصوبہ بندی اور مذہبی و سماجی سرگرمیوں کے بارے میں نئی معلومات فراہم کریں گی جبکہ مصر کے سیاحتی شعبے کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔

الداخلة اویسس میں دریافت ہونے والا شہر چوتھی صدی عیسوی کا ہے، جب مصر بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے یہاں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کی گئی سڑکیں، عوامی چوک، اور اہم عمارتوں کے آثار دریافت کیے ہیں۔

دریافت شدہ عمارتوں میں چوتھی صدی کے وسط کی ایک قدیم باسیلیکا چرچ، شہر کے دفاع کے لیے تعمیر کیے گئے دو واچ ٹاورز، مضبوط فصیلوں والے قلعہ نما ڈھانچے اور متعدد رہائشی مکانات شامل ہیں۔

ماہرین نے ایک ایسے گھر کے آثار بھی دریافت کیے ہیں جو ٹیسوس نامی چرچ کے ایک ڈیکن سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ باسیلیکا چرچ کی تعمیر سے قبل اس مکان کو عبادت گاہ (ہاؤس چرچ) کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

واضح رہے کہ الداخلہ اویسس اس وقت یونیسکو کی عارضی عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل ہے، جو مستقبل میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے جانے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

زرافے سادہ ریاضی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نئی تحقیق میں دلچسپ انکشاف

Express News

کاکروچ کے لیے ڈائیونگ سُوٹ تیار

Express News

برطانیہ: 10 افراد کے سنڈی کے لباس میں دوڑ کر ریکارڈ بنانے کی کوشش

Express News

50 لاکھ ڈالر سے زیادہ مالیت کا دنیا کا مہنگا ترین خط

Express News

انڈونیشیا؛ بار بار چوری سے تنگ مالک مکان نے ملزمان کو پکڑ کر ٹیپ میں لپیٹ دیا

Express News

امریکا: 1500 فُٹ لمبے ٹاور پر چڑھ کر بلب تبدیل کرنا ہے، پیسے کتنے ملیں گے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو