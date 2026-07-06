واٹس ایپ کا آئی فون صارفین کیلئے نئے فیچر پر کام جاری!

یہ فیچر فی الحال واٹس ایپ کے آئی او ایس بیٹا ورژن 26.26.10.72 میں دستیاب ہے

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کی زیرملکیت میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے آئی فون صارفین کے لیے بھی نئے گرین ڈاٹ فیچر کی آزمائش شروع کر دی ہے، جس کے ذریعے کسی کانٹیکٹ کے آن لائن ہونے کا فوری اندازہ لگایا جا سکے گا۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ واٹس ایپ بِیٹا انفو کے مطابق یہ فیچر فی الحال واٹس ایپ کے آئی او ایس بیٹا ورژن 26.26.10.72 میں دستیاب ہے۔

اس فیچر کے تحت اگر کوئی کانٹیکٹ آن لائن ہو تو اس کی پروفائل تصویر کے نیچے دائیں جانب ایک چھوٹا سبز دائرہ (گرین ڈاٹ) ظاہر ہوگا۔ جیسے ہی صارف آف لائن ہوگا، یہ نشان خودبخود غائب ہو جائے گا۔

رپورٹ کے مطابق فی الحال گرین ڈاٹ صرف ’کانٹیکٹ انفو‘ اسکرین پر نظر آتا ہے، جو کسی صارف کی پروفائل تصویر پر ٹیپ کرنے سے کھلتی ہے۔

تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ نشان چیٹس لسٹ یا چیٹس ٹیب میں بھی دکھایا جائے تو صارفین کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔

واٹس ایپ نے اس فیچر کو اپنی موجودہ پرائیویسی سیٹنگز سے منسلک رکھا ہے یعنی اگر کسی صارف نے اپنے لاسٹ سِین یا آن لائن اسٹیٹس کو دوسروں سے چھپا رکھا ہے تو گرین ڈاٹ بھی نظر نہیں آئے گا۔

فی الحال یہ فیچر صرف چند بیٹا صارفین کے لیے اینڈرائیڈ اور آئی فون پر دستیاب ہے جبکہ کمپنی نے عام صارفین کے لیے اس کی باضابطہ دستیابی کی کوئی تاریخ نہیں بتائی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گوگل کیلئے بری خبر، عدالت نے اپیل مسترد کر دی

Express News

اوپن اے آئی کا ٹرمپ انتظامیہ کو حصص دینے پر غور

Express News

کاکروچ کے لیے ڈائیونگ سُوٹ تیار

Express News

مشہور کمپنی کا اسٹریمنگ پلیٹ فارم سے 551 فلمیں ہٹانے کا اعلان

Express News

اے آئی ایجنٹ کا انسانی مدد کے بغیر کامیاب سائبر حملہ

Express News

یوٹیوب نے شارٹس فارمیٹ میں نئے فیچر متعارف کرا دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو