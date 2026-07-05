ڈزنی لینڈ نے 70 برس میں ایک ارب مہمانوں کا سنگِ میل عبور کر لیا

8 سالہ آندریس روبلز ڈزنی کے ایک اربویں مہمان بنے

ویب ڈیسک July 06, 2026
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(تصویر: ڈزنی پارکس بلاگ)

امریکا کی مشہور تفریح گاہ ڈزنی لینڈ نے اپنے قیام کے 70 سال مکمل ہونے پر ایک تاریخی سنگِ میل عبور کرتے ہوئے ایک اربویں مہمان کا خیرمقدم کیا۔

ڈزنی پارکس بلاگ کے مطابق یہ اعزاز امریکا کی ریاست ایریزونا سے تعلق رکھنے والے 8 سالہ آندریس روبلز اور ان کے والدین الیخاندرا اور ہوزے روبلز کو ملا، جو ڈزنی لینڈ کی سیر کے لیے آئے تھے۔

ڈزنی لینڈ (جو 1955 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ایناہائم میں قائم کیا گیا تھا) دنیا کے معروف ترین تھیم پارکس میں شمار ہوتا ہے اور اسے جدید تھیم پارک انڈسٹری کی بنیاد رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔

اس موقع پر روبلز خاندان نے ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی (جہاں ایک یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی گئی) جس پر ڈزنی لینڈ کے مہمانوں کی مجموعی تعداد ایک ارب درج کی گئی۔

تقریب میں مکی ماؤس، منی ماؤس، ڈونلڈ ڈک اور ڈیزی ڈک سمیت ڈزنی کے معروف کردار بھی شریک ہوئے اور روبلز خاندان کے ساتھ اس تاریخی لمحے کا جشن منایا۔

ڈزنی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپنی 71 ویں سالگرہ سے چند روز قبل ایک ارب مہمانوں کا سنگِ میل عبور کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ والٹ ڈزنی کا خواب آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے خوشی اور تفریح کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔
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