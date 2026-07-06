بھارت؛ ممبئی میں شدید طوفانی بارش، معمولات زندگی درہم برہم

شہر کے مختلف حصوں میں 12 گھنٹوں کے دوران تقریبا200 ملی میٹر بارش ریکارڈکی گئی

ویب ڈیسک July 06, 2026
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بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ممبئی میں طوفانی بارش سے نظام زندگی مفلوج ہوکررہ گئی۔

 بھارتی میڈیاکے مطابق گزشتہ روز ممبئی میں موسلادھار بارش ہوئی، شہر کے مختلف حصوں میں 12 گھنٹوں کے دوران تقریبا200 ملی میٹر بارش ریکارڈکی گئی، جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے۔

شدید بارش کے سبب سیلابی صورتحال پیداہوگئی جبکہ بارش کی وجہ سے درختوں اور مکانات کو بھی نقصان پہنچا،کئی سڑکیں دھنس گئیں اور ٹرینوں کی آمدورفت بھی متاثر ہوئی۔

اس کے علاوہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے تھانے، پالگھر اور نوی ممبئی کے ساتھ ساتھ پونے کے خطے میں بھی معمولاتِ زندگی درہم برہم ہوگئی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق پونے میں لینڈسلائیڈنگ کے واقعات رونما ہوئے، سیلابی صورتحال کی وجہ سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئیں ،جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیاگیا۔

برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی )کے مطابق، شہرکے مشرقی مضافات میں صبح 8 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان اوسطاً 186ملی میٹر بارش ریکارڈکی گئی۔
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