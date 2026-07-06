افغانستان میں طالبان رجیم اندرونی خلفشار کا شکار

افغان طالبان نے کمانڈر کے قتل کے شبہے میں اس کے سگے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے

ویب ڈیسک July 06, 2026
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امیر طالبان کا نیا حکم نامہ سامنے آگیا

افغان رجیم کے اندرونی خلفشار نے سیکیورٹی کی صورتحال کو بگاڑ دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان طالبان رجیم جہاں عوام کو تحفظ دینے میں ناکام رہی وہاں اہم افغان کمانڈرز کو بھی حفاظت فراہم نہ کر سکی۔

معروف افغان جریدے دی افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق ننگرہار کے ضلع چپرحار میں جمعہ کے روزافغان طالبان کے مقامی کمانڈر کو  فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔

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افغان طالبان نے کمانڈر کے قتل کے شبہے میں اس کے سگے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے، سرکاری اعلامیے کے مطابق مقتول کمانڈر کی شناخت 'مسافر کے نام سے ہوئی ہے۔

مقتول کمانڈر چھٹی گزارنے کے لیے اپنے گھر گیا تھا، جہاں اسے بےدردی سے قتل کر دیا گیا۔
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