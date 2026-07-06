وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی

وینزویلا میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,342 ہو گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا کی پارلیمنٹ کے صدر جارج روڈریگز نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 16,740 تک پہنچ گئی ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 6,462 لوگوں کو بچالیا گیا ہے۔ 24 جون کو وینزویلا میں آنے والے جڑواں زلزلوں کے بعد 79 عارضی کیمپ قائم کیے گئے۔
روڈریگز نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم لاس کراکس میں عبوری کیمپوں کی نگرانی کررہے ہیں جبکہ زلزلوں کے بعد لڑکیوں اور لڑکوں کی دیکھ بھال اور بہبود کے لیے مزید بہترین جگہوں کی منصوبہ بندی میں پیشرفت ہورہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 995 آفٹر شاکس آئے ہیں اور 4000 سے زیادہ امدادی کارکن ڈیوٹی پر موجود ہیں۔