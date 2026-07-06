وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی

ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 16,740 تک پہنچ گئی ہے

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

وینزویلا میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,342 ہو گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا کی پارلیمنٹ کے صدر جارج روڈریگز نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 16,740 تک پہنچ گئی ہے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 6,462 لوگوں کو بچالیا گیا ہے۔ 24 جون کو وینزویلا میں آنے والے جڑواں زلزلوں کے بعد 79 عارضی کیمپ قائم کیے گئے۔

روڈریگز نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم لاس کراکس میں عبوری کیمپوں کی نگرانی کررہے ہیں جبکہ زلزلوں کے بعد لڑکیوں اور لڑکوں کی دیکھ بھال اور بہبود کے لیے مزید بہترین جگہوں کی منصوبہ بندی میں پیشرفت ہورہی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ 995 آفٹر شاکس آئے ہیں اور 4000 سے زیادہ امدادی کارکن ڈیوٹی پر موجود ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چین کی نئی عسکری طاقت کا مظاہرہ، آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ

Express News

فرانس کے مشہور لالیک میوزیم میں کروڑوں یورو مالیت کے زیورات چوری، تحقیقات شروع

Express News

اسرائیل نے امریکا کے ’واحد اتحادی‘ کا دعویٰ رد کردیا، بھارت کو دوست قرار دے دیا

Express News

امریکی ریاست نیو جرسی میں شدید گرمی سے 19 افراد ہلاک

Express News

22 ہزار ایکڑ پر دنیا کے سب سے بڑے فوجی ہیڈکوارٹر کا افتتاح، مصر نے سب کو حیران کر دیا

Express News

وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو