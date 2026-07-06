جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے معمول، آج بھی 4 فلسطینی شہید

حملے کے نتیجے میں گھر میں آگ بھڑک اٹھی جسے شہری دفاع کی ٹیموں اور مکینوں نے بجھایا

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

جنگ بندی کے باوجود آج بروز پیر کی صبح سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں چار فلسطینی شہید اور 22 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔

مقامی طبی ذرائع نے غزہ میں گاڑیوں اور ایک گھر پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ الویستا یونسہ کے جنوبی علاقے گاونیسہ میں ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی شہید اور 16 دیگر زخمی ہوئے۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے شمال میں المطاحین جنکشن کے قریب بھی ایک دوسری گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔

اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے جنوب میں تل الہوا محلے میں ایک گھر پر حملہ کیا جس میں ایک فلسطینی مرد اور اس کی بیوی شہید ہوگئے اور چھ دیگر زخمی ہوئے۔

حملے کی وجہ سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی جسے شہری دفاع کی ٹیموں اور مکینوں نے بجھایا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چین کی نئی عسکری طاقت کا مظاہرہ، آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ

Express News

فرانس کے مشہور لالیک میوزیم میں کروڑوں یورو مالیت کے زیورات چوری، تحقیقات شروع

Express News

اسرائیل نے امریکا کے ’واحد اتحادی‘ کا دعویٰ رد کردیا، بھارت کو دوست قرار دے دیا

Express News

امریکی ریاست نیو جرسی میں شدید گرمی سے 19 افراد ہلاک

Express News

22 ہزار ایکڑ پر دنیا کے سب سے بڑے فوجی ہیڈکوارٹر کا افتتاح، مصر نے سب کو حیران کر دیا

Express News

وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو