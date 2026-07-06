جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے معمول، آج بھی 4 فلسطینی شہید

جنگ بندی کے باوجود آج بروز پیر کی صبح سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں چار فلسطینی شہید اور 22 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔
مقامی طبی ذرائع نے غزہ میں گاڑیوں اور ایک گھر پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ الویستا یونسہ کے جنوبی علاقے گاونیسہ میں ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی شہید اور 16 دیگر زخمی ہوئے۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے شمال میں المطاحین جنکشن کے قریب بھی ایک دوسری گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے جنوب میں تل الہوا محلے میں ایک گھر پر حملہ کیا جس میں ایک فلسطینی مرد اور اس کی بیوی شہید ہوگئے اور چھ دیگر زخمی ہوئے۔
حملے کی وجہ سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی جسے شہری دفاع کی ٹیموں اور مکینوں نے بجھایا۔