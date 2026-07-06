لبنان میں پائیدار امن ایران کے کردار کے بغیر ممکن نہیں، محمد باقر قالیباف

تہران: ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ لبنان میں دیرپا امن ایران کے علاقائی کردار کو نظر انداز کرکے ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کے لیے ایران کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق محمد باقر قالیباف نے یہ بات تہران میں حزب اللہ کے سینئر رہنما محمد فنیش سے ملاقات کے دوران کہی۔ محمد فنیش ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچے ہوئے ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے لبنان کی موجودہ سیاسی و سکیورٹی صورتحال، خطے کی تازہ پیش رفت اور ایران و لبنان کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران ہمیشہ خطے میں استحکام، امن اور مزاحمتی قوتوں کی حمایت کے مؤقف پر قائم رہا ہے، اور لبنان میں پائیدار امن کے لیے ایران کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق قالیباف نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت سے قبل ہونے والے مذاکرات میں لبنان کی صورتحال بھی اہم موضوعات میں شامل رہی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے مسائل کا حل مذاکرات، علاقائی تعاون اور باہمی احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے، جبکہ لبنان کے استحکام کو پورے مشرقِ وسطیٰ کے امن سے جوڑا جانا چاہیے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق قالیباف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران، امریکا، لبنان اور اسرائیل سے متعلق سفارتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں، اور خطے میں مستقبل کے سیاسی و سکیورٹی انتظامات پر مختلف سطحوں پر بات چیت ہو رہی ہے۔