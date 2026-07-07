اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس: مختلف کثیرالجہتی اقدامات میں پاکستان کی جاری شمولیت کا جائزہ لیا گیا

نائب وزیراعظم نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے اصولی مؤقف کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں

ویب ڈیسک July 07, 2026
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نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے مختلف کثیرالجہتی اقدامات میں پاکستان کی جاری شمولیت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔

دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اجلاس میں نائب وزیراعظم کو آئندہ منعقد ہونے والے مختلف اعلیٰ سطح کے پروگراموں کی تیاریوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔

انہوں نے کثیرالجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مختلف بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے اصولی مؤقف کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں۔

اجلاس میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، سپیشل سیکرٹری (اقوام متحدہ)، ایڈیشنل سیکرٹری (ایشیا پیسیفک) اور وزارتِ خارجہ کے دیگر سینئر حکام نے شرکت کی۔
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