گوجرانوالہ: 9 سالہ بچے کے اندھے قتل کا معمہ 8 گھنٹوں میں حل، دادا گرفتار

گوجرانوالہ کے تھانہ واہنڈو کی حدود میں 9 سالہ بچے کے اندھے قتل کا معمہ پولیس نے محض 8 گھنٹوں میں حل کرتے ہوئے مقتول کے دادا کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کے نوٹس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جنہوں نے جدید تفتیش اور شواہد کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزم عبدالرحمان، جو مقتول کا دادا ہے، نے قتل کی منصوبہ بندی اپنے مخالفین کو جھوٹا پھنسانے کے لیے کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے واردات کو گمراہ کن رخ دینے کے لیے بچے کے پیٹ پر بھی وار کیے تاکہ واقعے کو کسی اور انداز میں پیش کیا جا سکے۔
پولیس کے مطابق ایس ایچ اوز پر مشتمل خصوصی ٹیموں نے شبانہ روز محنت اور مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کے بعد اندھے قتل کا سراغ لگایا۔
ایس پی صدر کی نگرانی میں خصوصی تفتیشی ٹیمیں واقعے کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں، جبکہ مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کہا ہے کہ مضبوط تفتیش، ٹھوس شواہد اور مؤثر پیروی کے ذریعے ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔