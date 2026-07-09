فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، امن عمل بچانے کیلیے پاکستان اور قطر سرگرم

عباس عراقچی نے امریکی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی واضح خلاف ورزی قرار دیا

کامران یوسف July 09, 2026
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ایران، امریکا امن عمل کو بچانے کیلیے پاکستان اور قطر سرگرم ہوگئے ہیں، تیزی سے بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔

 ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی نے امریکی حملوں کی شدید مذمت کی اور انھیں اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔

 انھوں نے کہا کہ سینئر امریکی حکام کے بیانات جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاہدے کے مزید پابند نہیں ہیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واشنگٹن نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔

 ایرانی وزیر خارجہ نے امریکا کو کسی مہم جوئی کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے ملکی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع کیلئے تہران کے عزم کا اعادہ کیا ہے، یہ ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب اسلام آباد نے امن کے عمل کو ناکام ہونے سے روکنے کیلیے پس پردہ سفارت کاری کو تیز کیا ہے۔

 سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور قطر امن عمل بچانے اور مذاکرات بحالی کیلیے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ آنیوالے دن معاہدے کے مستقبل کیلیے اہم ہوں گے، اگرچہ ایران اور اور نہ ہی امریکا نے باضابطہ طور پر ایم او یو سے دستبرداری اختیار کی ہے تاہم دونوں فریق ایک دوسرے پر ایم او یو کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں جس سے ثالثوں کا کام مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، شدید کشیدگی کے باوجود، پاکستانی حکام پرامید ہیں کہ مستقل سفارتی کوششیں امن عمل کے مکمل خاتمے کو روک سکتی ہے۔

 علاوہ ازیں ترک خبر ایجنسی انادولو نے کہا کہ پاکستان اور قطر نے امریکا اور ایران سے رابطے کرکے دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ روک کر معاہدے کے تحت مذاکرات کی میز پر آئیں، پاکستانی ذرائع نے بتایا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی توقع نہیں تھی تاہم دونوں فریقین کے درمیان مسائل پیچیدہ اور انتہائی گھمبیر ہیں۔

 ذرائع نے بتایا کہ پاکستان پراعتماد ہے کہ اس وقت جاری صورتحال مکمل جنگ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی، دونوں فریق مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ مکمل جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ذرائع نے مزید بتایا کہ دونوں اطراف کے مسائل کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں مزید جھڑپیں خارج از امکان قرار نہیں دی جاسکتی ہیں۔

تازہ جھڑپوں سے قبل امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کو ہفتے یا دو ہفتے میں ٹیکنیکل مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں ملنا تھا لیکن اب صورت حال مختلف ہے۔ اس وقت ثالثوں کی اولین ترجیح کشیدگی روکنا ہے۔ اسلام آباد کو جلد ہی مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کی توقع ہے۔

 ذرائع نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ لبنان میں جہاں اسرائیلی فوج نے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں، کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد نہ ہونے میں دخل تھا۔ ایران بضد تھا کہ وہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد آبنائے ہرمز بحال کرے گا جبکہ واشنگٹن کا مؤقف اس کے برعکس تھا کہ جو مسائل پہلے ہی حل ہوچکے ہیں انہیں حل طلب معاملات سے منسلک نہیں کرنا چاہیے۔
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