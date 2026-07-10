بچوں میں سوشل میڈیا کا غیر محفوظ استعمال سنگین مسائل اور سکیورٹی خطرات کا باعث بن گیا

ماہرین نے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی  کیلئے قانون سازی کو ناگزیر قرار دیدیا

ویب ڈیسک July 10, 2026
facebook whatsup

بچوں کے غیر محفوظ سوشل میڈیا استعمال نے سماجی، نفسیاتی اور سکیورٹی خطرات میں اضافہ کردیا۔

تحقیقات کے مطابق دنیا بھرمیں بچوں کا سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کئی سماجی، نفسیاتی اورسکیورٹی خطرات کو جنم دینے لگا ہے، امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق بچوں میں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال خراب نیند، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مشکلات میں اضافہ کا سبب ہے، تحقیق نے خبردار کیا کہ ابتدائی عمر میں اسکرین کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی، سماجی اور جسمانی نشوونما پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔

 رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال بچوں اور نوجوانوں کی دماغی نشوونما، رویوں اور جذباتی صحت پراثر انداز ہو رہا ہے، سائبرمجرم اور منظم جعلساز گروہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمزکو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک بچوں کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کیلئے سوشل میڈیا پر پابندی یا مخصوص مواد پر بحث کر رہے ہیں۔

ڈیٹا بیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی آبادی تقریباً 10 کروڑ 98 لاکھ ہے جس میں بڑی تعداد موبائل یوزرز کی ہے، پاکستان میں بھی  بچوں کے بہتر سوشل میڈیا  استعمال کیلئے اسکولوں، والدین اور میڈیا کو آگاہی فراہم کرنی چاہیے۔

ماہرین کے مطابق 16 سال سے کم عمر بچوں کو بہتر تحفظ فراہم  کرنے کیلئے  دنیا کے مختلف ممالک میں سوشل  میڈیا کے ضابطے اور قوانین بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے متعلق سخت قوانین نہ ہونے کے باعث غلط معلومات، افواہیں، نفرت انگیز مواد اورجھوٹا پروپیگنڈا انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے ۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیو وہیل، مومو چیلنج اور پب جی جیسی ایپلیکیشن کے استعمال کے بعد بچوں کی جانب سے خودکشی کے واقعات بھی سامنے آئے، پاکستان میں  بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر مناسب نگرانی  کیلئے دنیا بھر کیطرح قانون سازی ناگزیر ہو چکی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

Express News

وزیراعظم سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

کارگو طیارہ حادثہ: پاک بحریہ کا 10 ہزار فٹ گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری

Express News

دولت کا لالچ؛ بچوں نے جائیداد ہتھیانے کیلیے والد کو ذہنی مریض قرار دیدیا

Express News

کے ٹوائیرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو