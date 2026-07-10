پاک فوج ، ایف سی اور بلوچستان پولیس کی مشترکہ کارروائیاں، 5 روز میں 75 دہشت گرد ہلاک

منگی ڈیم حملے کے بعد جاری آپریشن شعبان میں 39 خوارج ہلاک ہوچکے، خضدار میں پولیس اسٹیشن پر حملہ، 8 خوارج مارے گئے

ویب ڈیسک July 10, 2026
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منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشتگردانہ واقعے کے تسلسل میں پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا "آپریشن شعبان" جاری ہے۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنہ الخوارج کے 26 خوارج کو 6 اور 7 جولائی کو پہلے ہی جہنم واصل کیا جاچکا ہے، آپریشن شعبان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہوگیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زمینی اور ہوائی ایکشنز کے ذریعے فتنہ الخوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں جاری ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 39 ہو گئی ہے۔

آپریشن شعبان کے علاوہ آج صبح خضدار زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا کردیا گیا، فوج اور ایف سی کے دستوں  کی برق رفتار کارروائی کے ذریعے 8 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات ملیں۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ 5 سے 6 مزید دہشت گردوں کے ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں، 5 جولائی سے آپریشن شبعان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 75 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔
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